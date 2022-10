Jessa Ziekenhuis wil elf huizen kopen om plaats te maken voor nieuwbouw van 85 meter hoog

autosport Louis Machiels viert samen met Andrea Bertolini zijn vijfde Europese titel: “Dit schitteren­de seizoen smaakt echt naar meer”

Louis Machiels en de Italiaan Andrea Bertolini vormen al jaren een vast duo in de Europese GT-racerij. Dit weekend behaalde het duo, samen met de Italiaan Stefano Costantini, een vijfde titel in hun lange samenwerking. Aan het stuur van de rode Ferrari 488 GT3 van AF Corse zegevierde het duo eerder dit jaar ook al in de klasse Pro/Am in de 24 Uur van Spa.

3 oktober