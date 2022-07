Jessa Ziekenhuis weert shoppers van parking campus Virga Jesse: “Parkeer je hier tóch? Dan betaal je vanaf maandag 25 euro extra”

De QR-code dient in eerste plaats voor een verhoogde veiligheid in en rond het ziekenhuis. “Een ziekenhuis was vroeger een open huis waar iedereen ongecontroleerd binnen en buiten kon lopen, maar de coronapandemie heeft ons helaas geleerd dat dit een extra risico vormt voor de veiligheid van onze patiënten en medewerkers”, benadrukt woordvoerster Lieve Ketelslegers. “In hun belang schakelen we dus over naar een meer gecontroleerde omgeving.”