Jessa Ziekenhuis vraagt aan Warmste Week om rekening te houden met geluidsoverlast: “De ramen daverden van het geluid”

Jessa Ziekenhuis bevestigt dat verschillende patiënten gisterenavond klaagden over de geluidsoverlast. “Over het algemeen zijn onze patiënten heel enthousiast over het initiatief,” vertelt woordvoerder Lieve Ketelslegers. “Maar ze blijven natuurlijk herstellende, dus het is jammer dat ze hun rust niet kunnen krijgen door al het geluid.”

Daverende ramen

Geen verkeersinfarct

Ondanks de grote geluidsoverlast, verloopt het verkeer rond het ziekenhuis tot nu toe nog probleemloos. “We hebben gisteren geen verkeersinfarcten gezien, wat we eigenlijk wel vreesden”, vertel Ketelslegers. “Maar het is nog maar de eerste dag, dus we blijven toch bang afwachten voor de rest van de week.”

“We zijn op de hoogte van de klacht en we zijn heel bezorgd over de geluidsoverlast die vanuit ziekenhuis te horen zou zijn”, vertelt woordvoerder Jan Sulmont van VRT. “Daarom zijn we momenteel aan het bekijken of we eventueel de afgesproken timing nog strikter kunnen opvolgen. We willen wel benadrukken dat we wettelijk aan alle vereisten voldoen en dat we ook nauwkeurig erop toezien dat dat zo blijft.” Momenteel stopt De Warmste Week om 23 uur met alle concerten en wordt het festivalterrein om 1 uur ontruimd.