Jessa Ziekenhuis ontvangt cheque van 7.500 euro van UNIQ Wonen

Tablets en augmented reality

Een schenking waar het Jessa Ziekenhuis meteen mee aan de slag gaat. “Enorm dankbaar en vereerd zijn we. Dankzij deze schenking kunnen we een aantal projecten waar we van dromen wat meer vorm geven”, vertelt Veerle Lynen als hoofdverpleegkundige pediatrie. “Met de geschonken middelen konden we alvast een vaste arm met tablethouder en tablet voor boven de onderzoekstafel in de allergiekliniek aankopen, zodat we zo kindjes kunnen afleiden tijdens een bloedname of een huidtest. Daarbovenop werken we aan een project met augmented reality (AR, red.) in ons chirurgisch dagziekenhuis. Daarbij kunnen kinderen die op weg zijn naar de operatiezaal hun rit ‘leuker maken’ door met een tablet de omgeving te scannen. Dat zorgt voor een welgekomen afleiding. Als er nog geld over is, kunnen we onze afdeling nog wat opfrissen en nog een aantal kindvriendelijke accenten leggen.”