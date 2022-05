Jessa Ziekenhuis lanceert na twee jaar nieuwe website op maat van arts en patiënt

Lummen Snuister eens rond in klasje uit het verleden, in bib van Lummen

In het kader van Erfgoeddag, die draaide rond het erfgoed van het schoolleven en schoolverleden, sloegen de bibliotheek van Lummen, de dienst Vrije tijd en de Geschied- en Heemkundige Kring sloegen de handen in elkaar en zetten het Lummense schoolverleden tussen 25 april en 21 mei in de kijker.

29 april