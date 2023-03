Jessa Ziekenhuis krijgt opnieuw voor drie jaar erkenning voor pancreaschirurgie

Politie LRH betrapt bestuurder op 123 kilometer per uur in zone 70

De politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) hield afgelopen zondag snelheidscontroles op drie locaties in Hasselt. Eén bestuurder haalde op dat moment een snelheid van 123 kilometer per uur op de Kempische Steenweg, waar er maximum 70 kilometer per uur gereden mag worden.