Jenevermuseum viert zaterdag 40ste verjaardag met 1.200 jeneverliefhebbers

Genk Garagist (34) slaat partner bewuste­loos na discussie op het werk: “Ze is gewoon flauwgeval­len”

Een 34-jarige man uit Genk is veroordeeld tot een celstraf van 12 maanden met uitstel omdat hij zijn partner herhaaldelijk agressief aanpakte. De garagist gaf het slachtoffer in september 2020 vuistslagen en greep haar bij de keel, waarna de vrouw met de ambulance moest opgehaald worden. “Ik had haar nog gezegd dat ze een pilletje moest innemen”, minimaliseerde A. (34) de feiten.

21 november