JENEVERFEESTEN. Eerste Jeneverambassadrice en chefkok Anne-Sophie Breysem keurt nieuwe jenever goed: “Is zelfs lekker om sauzen meer smaak te geven”

HasseltNiet alleen de nieuwe jenever werd vanmiddag in het Jenevermuseum voorgesteld, ook de allereerste Jeneverambassadeur maakte haar opwachting. Een jaar lang zal topchef Anne-Sophie Breysem de titel dragen en op het etiket prijken van de blauwe kruik van het Jenevermuseum. Een extraatje bij de functie was de eer om als eerst - zelfs nog voor de burgemeester - de nieuwe jenever te mogen proeven.

Anne-Sophie Breysem is geen onbekende in Hasselt. De voormalige Lady Chef of the Year kookte vroeger in De Kwizien en baat sinds 2018 haar eigen zaak Ansoler uit. Haar gastronomisch vakmanschap en het jenevervakmanschap zijn volgens de stad dan ook de perfecte aanvulling op elkaar.

“Voor de eerste ambassadeur hebben we niet lang moeten twijfelen", vertelt directeur van het Jenevermuseum Davy Jacobs. “We waren het onmiddellijk unaniem eens dat het Anne-Sophie Breysem zou zijn. Ze promoot al jaren haar liefde voor jenever op een excellente culinaire wijze en tilt haar gastronomisch vakmanschap tot op het hoogste niveau. Dit sluit perfect aan met onze passie en missie om het jenevervakmanschap uit te dragen.”

Volledig scherm Op de huisgestookte jenever van het museum prijkt een jaar lang Anne-Sophies hoofd. © Mine Dalemans

Een jaar lang engageert Anne-Sophie zich om jenever meer dan ooit mee op de kaart te zetten. Haar portret prijkt ook op het etiket van de blauwe kruik van de huisgestookte jenever die een jaar lang haar naam zal dragen. “In plaats van een borrel, bestellen we dit jaar een ‘Anne-Sophieke’", zegt Jacobs.

“Eindelijk kan ik mijn moeder bewijzen dat het proefondervindelijk onderzoek dat ik naar jenever deed in mijn studententijd, toch nog zijn vruchten afwerpt”, lacht kersvers Jeneverambassadeur Anne-Sophie. Voor het invullen van dit ambassadeurschap heeft Anne-Sophie ideeën genoeg. Zo zal ze in het voorjaar van 2023 in het Jenevermuseum een aantal foodpairings met jenever organiseren en komt er een smaakwandeling doorheen het museum.

Jenevervinaigrette

“Samen met de meester-stoker Steven Reekmans wil ik ook aan de slag gaan om mij te verdiepen in de verschillende smaken, kruiden en aroma’s die aanwezig zijn in jenever. Jenever is immers een authentieke smaak en laat dat nu net heel belangrijk voor mij. Er is niks zo erg als flauw eten. Ik werk nu ook al graag met jenever om mijn sauzen iets meer smaak te geven. Lichte fruitjenevers voor de vinaigrette bij de vis, zwaardere jenevers bij het vlees en roomjenevers bij de desserts. Bovendien gebruik ik jenever ook vaak in mijn huisaperitief en in pralines. Dankzij dit ambassadeurschap kan ik deze kennis nog meer verdiepen”, besluit Anne-Sophie.

