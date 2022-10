Jenevercocktails proeven, meezingen met Joe Hardy en je lichaamsgewicht in het drankje winnen: dit zijn onze tips voor de Hasseltse Jeneverfeesten

Volleybal eerste nationale Nieuwkomer VTI Hasselt pakt drie op vier: “Onverhoopt resultaat”

Promovendus VTI Hasselt is de competitie in eerste nationale gestart met een drie op vier. De hoofdstedelingen liepen op de eerste speeldag tegen een nederlaag op het veld van Thimister aan, maar daarna werd er niet meer verloren. Zaterdag pakte Hasselt een vlotte 3-0-winst tegen Torhout. “Dat was een onverhoopte zege. Natuurlijk ben ik tevreden, maar het seizoen is nog lang, afwachten dus”, reageert T1 Bart Renders.

9 oktober