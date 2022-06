Japanse Tuin viert 30ste verjaardag met pop-up restaurant tijdens de zomer: “Dé kans om Japanse cultuur helemaal anders te beleven”

De Japanse Tuin opende in 1992 haar deuren voor het grote publiek en mag dit jaar dus 30 kaarsjes uitblazen. “Dat kunnen we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan”, zegt schepen van Toerisme Rik Dehollogne. “Onze Japanse Tuin is uitgegroeid tot één van dé toeristische attracties van Hasselt, waar we erg trots op zijn. In het kader van dit jubileum valt er dan ook heel wat te beleven. Zo gaan we onder meer aan de slag met de Japanse keuken, intussen wereldwijd bekend. Het pop-up restaurant dat we deze zomer installeren in de Japanse Tuin biedt dan ook een unieke kans om de Japanse cultuur op een heel andere manier te beleven.”