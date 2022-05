Jaimy (15) en gezin ondergedoken na duizenden bedreigingen over ‘needle spiking’: “Zelfs dertigers wilden mijn jongen dood”

Hasselt Na twee jaar pandemie keert Live in Hasselt terug: “Dit festival is een begrip en ik wil dat in stand houden”

Gent heeft de Gentse Feesten, Leuven viert Marktrock, en in Hasselt ga je naar ‘Live in Hasselt’. Nu zaterdag vinden er verschillende optredens plaats op vier grote pleinen in de stad, en meer dan twintig cafés in het centrum zijn betrokken bij de organisatie. Initiatiefnemer Raf Tilliard hoopt met de organisatie het werk verder te zetten van Johny en Oetje Joris. “Dit konden we alleen maar realiseren met de steun van de stad en de horecabazen!”, kijkt hij razend enthousiast vooruit.

25 mei