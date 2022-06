Is een snelle doorstart voor ‘Kevin’s Bike Corner’ na faillissement mogelijk?: “Ik hoop op een snel antwoord. Tot dan verlies ik elke dag een klant”

In de omgeving van de TT-wijk baatte Kevin Smeers (38) sinds 2015 een fietsenhandel uit, waarna deze twee en een half jaar later omgevormd werd tot de intussen gekende ‘Kevin’s Bike Corner’. “Steeds meer mensen vonden de weg naar onze zaak, en gek genoeg zeker ook in coronatijden”, vertelt Kevin. “Maar daardoor verkochten we de ene fiets na de andere, waardoor we met leveringsproblemen te maken kregen. Daarbovenop kwam ik pas later tot de ontdekking dat mijn boekhouder, die ermee stopte, al verschillende aangiftes niet meer had ingediend.”