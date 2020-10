Iren (14) is jongste student hoger onderwijs in ons land: “Hij begon te lezen toen hij 3 jaar was”

Bilzen/HasseltToen Iren op z’n achtste de liefde voor programmeren ontdekte, dachten zijn ouders nog dat het een fase was. Niet dus. Vier jaar later behaalde hij zijn middelbaar diploma, op z’n twaalfde. En op z’n veertiende begint hij nu als jongste student in het hoger onderwijs aan zijn eerste academiejaar Toegepaste Informatica aan hogeschool PXL. “Het begon eigenlijk al toen hij drie jaar was, en we ontdekten dat hij al kon lezen.”