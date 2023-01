INTERVIEW. Musti Önlen (31) vertelt in ‘De Weekenden’ over opvang van dak- en thuisloze jongeren: “Dat zij anno 2023 op straat moeten leven... Onaanvaardbaar”

Sint-Truiden HUIZEN­JACHT. Aalst bij Sint-Trui­den: “Een open nieuwbouw­wo­ning midden in de natuur vind je voor een half miljoen”

Op zoek naar een nieuwe stek in Limburg of gewoon benieuwd naar de prijzen en waarom mensen er graag wonen? Elke week zoeken wij het voor jou uit met een lokale vastgoedexpert. Deze week bezoeken we de Truiense deelgemeente Aalst met makelaar Tineke Van Roey. “Mensen wonen hier voor de rust, maar die medaille heeft ook een keerzijde”, klinkt het.

