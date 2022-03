Interesse in jacht en natuurbeheer? Hogeschool PXL en HVV organiseren studiedag op 21 maart

Hasselt Hasseltse school Buso-KIDS krijgt ventilatie­sys­teem van meer dan 250.000 euro

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) liefst 256.317 euro in een gloednieuw ventilatiesysteem voor de Buso-KIDS school in Hasselt.

7 maart