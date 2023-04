Inbrekers stelen geld uit gebouw in Hasselt

Vandalen richten ravage aan in Sint-Lutgardis­kerk in Tongeren: “Gaat vermoede­lijk om jeugdbende”

In de Sint-Lutgardiskerk in Tongeren, achter het station, werd zondag vandalisme vastgesteld. Onderzoek moet uitwijzen of de feiten werden gepleegd door een jeugdbende, die al eerder vernielingen aanrichtte in en rond de kerk.