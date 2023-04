Inbraakpoging in Hasselt

“Mensen worden veeleisen­der en dat escaleert sneller”: ZOL zet personeel in de kijker voor an­ti-agres­sie campagne

Het ZOL (Ziekenhuis Oost Limburg) noteerde vorig jaar 287 meldingen over agressie tegen personeel. Tien jaar geleden ging het om nog amper 30 meldingen. “De tendens in de maatschappij is ook hier voelbaar, maar agressie naar zorgverleners is ontoelaatbaar", zegt woordvoerder Jurgen Ritzen van het ZOL. Het ziekenhuis rolt nu een heuse campagne uit om agressie in te dijken.