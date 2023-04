In Hasselt kans op gedeeltelijk bewolkt weer vanochtend

Kortslui­ting in vals plafond veroor­zaakt hevige rookontwik­ke­ling bij juwelier in Shopping 1

De brandweer van Genk is dinsdagmorgen omstreeks half elf moeten uitrukken voor een hevige rookontwikkeling in Shopping 1. Die was het gevolg van een brand door een kortsluiting aan een transformator In het valse plafond bij juwelier Van Sloun.