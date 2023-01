IN BEELD. Winterse taferelen én zon in Hasselt

Hasselt Vrouw riskeert 30 maanden cel voor wietplanta­ge waar ze zelf niets van weet: “Een klant vroeg om huurcon­tract te regelen”

Een vrouw van 35 en een man van 32 riskeren celstraffen van 30 en 48 maanden en boetes van 16.000 en 32.000 euro voor een professionele wietplantage in een huurwoning in Hasselt. De bovenverdieping van het huis was ingericht voor de teelt van wiet, maar naar eigen zeggen had de vrouw daar geen weet van.

19 januari