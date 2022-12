IN BEELD. Regi verrast jonge dj’s in spe met bezoek tijdens Tomorrowland Academy

Genk Stad investeert 900.000 euro in nieuwe accommoda­tie van Hockeyclub Genk: “Hockey is niet meer weg te denken uit onze stad”

Stad Genk investeert 900.000 euro in de nieuwe accommodatie van Hockeyclub Genk, die op Kolenspoor Noord in Zwartberg zal gebouwd worden. De club kreeg er in vijf jaar tijd bijna 300 nieuwe leden bij en is daarmee een van de snelst groeiende sportverenigingen van de stad.

22 december