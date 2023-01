IN BEELD. Prachtige sneeuwtaferelen in Limburg, dierenwinkel maakt ‘sneeuwhond’ op parking

VOETBAL DERDE NATIONALE B Francesco Piras en E. Termien zijn na drie overwinnin­gen op rij klaar voor topper tegen leider Houtvenne: “We hebben van niemand schrik”

Het gaat Eendracht Termien momenteel voor de wind. Het team van trainer Dennis Hamers heeft de ‘Engelse’ week met grote onderscheiding overleefd. Met drie overwinningen op rij, klom Termien naar de derde plaats in de rangschikking. De volgende twee weken staat de Genkse club voor nieuwe en ook zware opdrachten. Zaterdag wacht de absolute topper tegen leider Houtvenne en zeven dagen later de confrontatie met Wezel Sport, de nummer twee in de klassering. “We zitten in de winning flow en hoeven van niemand schrik te hebben”, klinkt middenvelder Francesco Piras gemotiveerd.

13:07