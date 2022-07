IN BEELD. Politie-auto’s in Limburg krijgen nieuwe look

“Voor prioritair verkeer is het belangrijk om zeer zichtbaar te zijn en meteen op te vallen in het verkeer. Precies daarvoor is de Battenburg-bestickering bedoeld”, licht de politiezone LRH toe. “Deze zorgt ervoor dat voertuigen vier keer beter zichtbaar zijn, zowel overdag als ‘s nachts. Het patroon bestaat uit grote reflecterende vakken in fluogeel en blauw. Uitvoerige labotesten toonden aan dat de zichtbaarheid en reflectie ook zeer lang aanhoudt, ook na een ononderbroken blootstelling aan zonlicht van vier jaar. Dat is niet altijd het geval met andere bestickering.”

De Battenburg-markering op politievoertuigen werd in 2021 in België geïntroduceerd door Politie Antwerpen. Het geblokte patroon was al eerder ingeburgerd bij de medische hulpdiensten en je kan het ook al in het buitenland opmerken. In september 2021 startte het Ministerie van Binnenlandse Zaken een proefproject om het Battenburgpatroon uit te testen voor interventievoertuigen van de politie. Verschillende politiezones, verspreid over België, nemen deel aan het project. Bedoeling is de zichtbaarheid en veiligheid van het personeel te verhogen en het risico op ongevallen te verminderen.

Universele aanpak in Limburg

Tijdens het proefproject kunnen de politiezones kiezen tussen vier looks: meer of minder Battenburg, en al dan niet gecombineerd met de bestaande politie-markering. “De zones LRH, LAMA en CARMA kiezen allen voor dezelfde aanpak: Battenburg-patroon op zij- en achterkant, met behoud van de bestaande markering. In de zone LAMA gaat het over één auto, in CARMA gaat het over twee auto’s en in LRH worden drie auto’s herstickerd. Politiezone CARMA neemt de auto’s in gebruik vanaf midden juli, zone LAMA volgt eind juli en de zone LRH volgt aan het einde van de zomer”, aldus de politiezone LRH.