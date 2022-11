IN BEELD: Mooi volk op Dag van de Wetenschap

Genk Speelgoed­win­kel Smartoys opent winkel in Shopping 1 in Genk

Speelgoedwinkelketen Smartoys heeft vandaag een winkel in shoppingcenter Shopping 1 in Genk geopend. De winkel telt 200 m² en is dé place to be voor de meest recente videogames, bordspellen, T-shirts, actiefiguurtjes en andere gadgets van Marvel, Disney, Harry Potter en meer.

