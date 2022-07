IN BEELD. Kunstwerk van Hasselaar Fred Eerdekens (71) kondigt uitbreiding Kapermolenpark aan

Als alles volgens plan verloopt, is het Kapermolenpark vergroot en afgewerkt bij de start van de zomer van 2023 . Stad Hasselt trekt hiervoor 1 miljoen euro uit, en zal ook eindelijk de 2.500 vierkante meter grote lus tussen het Jessa Ziekenhuis en CCHA ontharden in het voorjaar van 2023. Parkerende wagens krijgen daarna een duidelijke plek aan de achterzijde van het cultuurcentrum. In de plaats komen meer bomen, afzonderlijke verbindingen voor genieters en snelle passanten én plaats voor kunst en cultuur.

Om de ontharding aan te kondigen, worden deze zomer infopanelen geplaatst in het park. “Toch staat er sinds vandaag al een bijzonder object dat de werken aankondigt. Dat is het kunstwerk ‘Tree’ van Fred Eerdekens, de Hasselaar die bekend staat om zijn sculpturen uit metaal”, voegt schepen voor Cultuur Nele Kelchtermans (RoodGroen+) toe.

‘Tree’ werd naar aanleiding van Kunstennacht al even tentoongesteld in de Japanse Tuin, maar verhuist nu voor enkele maanden naar het stadspark in afwachting tot het een definitieve plek krijgt bij een koper. “In mijn werk gaat het over wat taal is, wat woorden zijn en hoe het woord zich verhoudt tot dat waar het naar verwijst. Die ruimte, die soms miniem verspringing of wrijving die er ontstaat tussen kijken en lezen, bespeel ik”, aldus Fred Eerdekns (71) zelf.