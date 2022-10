IN BEELD. Japanse Tuin viert pracht van miniatuurboompjes tijdens Bonsai Festival

Hasselt RESTOTIP. Brunch a Lotte in Hasselt: “Zoete French toasts, ‘scones’ of American pancakes: hier is het ‘homemade’ én hoef je niet te kiezen”

Wie op een koude of regenachtige dag niets liever doet dan heerlijk brunchen met vrienden of familie in de stad, kan voortaan bij ‘Brunch a Lotte’ in de Hasseltse Lombaardstraat terecht. Zaakvoerster Charlotte Vanaken (28) zet daar geen traditionele brunch of lunch op tafel, maar verrast de Hasselaar met homemade lekkers zoals American pancakes, zoete French toasts, sconebroodjes en meer. “Ik wil die typische overvolle tafel creëren zodat je een beetje van alles kan snoepen", lacht Charlotte. Wij proefden alvast met plezier.

30 september