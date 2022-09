IN BEELD. Hogeschool PXL fietst het nieuwe academiejaar in...op 50 meter hoogte

Hasselt Bejaarde vrouw (85) thuis overvallen: cash geld en juwelen gestolen

Afgelopen zaterdag werd een 85-jarige vrouw ’s nachts overvallen in haar woning in Hasselt. Drie personen braken in de woning in via de voordeur en verplichtten het slachtoffer op een stoel te gaan zitten. De overvallers namen de juwelen en ook het cash geld van de vrouw mee. Het labo voor technische en wetenschappelijke politie van FGP Limburg kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. Dat meldt de Hasseltse politie.

16 september