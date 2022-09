IN BEELD. Hasseltse kunststudenten tonen schoonheid van glasschilderkunst in ‘t Scheep

Het project van de stad in samenwerking met kunststudenten kende haar start in september 2020 en pakt intussen met een vijfde editie uit. “Bij de laatste editie was er sprake van een ietwat hobbelig parcours (nadat in maart een kunstwerk in de vorm van een lijk voor onrust zorgde in het stadhuis en bijgevolg door de stad verwijderd werd, red.) , maar die plooien zijn ondertussen gladgestreken”, verduidelijkt Frank Dewael, schepen van Facility (Open VLD). “Met veel trots en plezier stellen we nu de werken van elf student-kunstenaars van de opleiding Glasschilderkunst voor aan de Hasselaar. Zes maanden lang zullen ze te bewonderen zijn tijdens de openingsuren van het stadhuis.”

“Oudbollig”

Die aandacht verdient de glasschilderkunst dan ook zeker en vast, volgens curator en Opleidingshoofd Bernadette Neven. “Vele mensen zien glasschilderkunst nog als iets oubollig”, verduidelijkt Neven. “We zien glas vooral in loodramen en bij restauraties. Maar glasramen kunnen ook in een hedendaagse vorm gegoten worden. Je kan er mee zandstralen, mee bouwen, in 3D werken, het een kleur of print geven en meer. Ook onze leerlingen zien altijd vrij vlug in dat je met glas veel meer kan doen dan verwacht. Het resultaat zie je in de elf zeer verschillende werken die we nu met trots in ‘t Scheep tentoonstellen.”