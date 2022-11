IN BEELD. Hasselts Jenevermuseum viert veertigste verjaardag in stijl: “Lang zal jenever!”

HasseltDeze zaterdag ontving het Jenevermuseum van Hasselt 1.200 mensen om samen de veertigste verjaardag te vieren. Er werd gefeest in stijl met gratis taart, animatie en natuurlijk veel jenever. “Lang zal jenever”, klonk het de hele dag lang in de Witte Nonnenstraat, een leuke kwinkslag van het aanwezige mannenkoor Het Volgende Punt. Ook volksfiguur Jos Tuts kon niet ontbreken op het spektakel.

Het Jenevermuseum zag veertig jaar geleden onder impuls van een groep vrijwilligers het levenslicht in de Gasthuisstraat, waar nu het Modemuseum ligt. Na grootse restauratiewerken zou de beschermde stokerij Stellingwerff/Theunissen later transformeren tot het Jenevermuseum dat we vandaag kennen. Van in het begin was het duidelijk dat het museum een levend museum moest zijn en dat bezoekers letterlijk moesten kunnen proeven van het jenevererfgoed.

Volledig scherm Viering 40 jaar jenevermuseum Volksfiguur Jos Tuts © Mine Dalemans

Een authentieke 19de-eeuwse stoomstookinstallatie werd aangekocht en vakkundig gereviseerd. In 1991 druppelde de eerste in huis gestookte moutwijn uit de stookinstallatie die afgewerkt werd tot echte Hasseltse graanjenever. Sindsdien belicht het Jenevermuseum alle facetten die te maken hebben met Hasseltse en, bij uitbreiding, Belgische jenever op de meest verrassende manieren. Het Jenevermuseum wist een collectie van meer dan 30.000 objecten over jenever te verzamelen, te bewaren en gedeeltelijk te presenteren aan een internationaal publiek. Zo’n 1,5 miljoen bezoekers maakten de afgelopen veertig jaar al kennis met de geschiedenis én het vakmanschap van de nationale, geestrijke drank.

Volledig scherm Viering 40 jaar jenevermuseum © Mine Dalemans

Vier feestjes

De viering werd verdeeld over vier feestjes voor telkens 300 mensen. Dat vier gelukkigen uiteindelijk levenslang gratis toegang zouden winnen, alsook de leeftijd van het museum (40 liter) in jenever, was een extra reden om in te schrijven. Daarmee was de verjaardag helemaal volzet. “Deze massale inschrijvingen bewijzen eens te meer dat het Jenevermuseum een open huis is waar de Hasselaar zich thuis voelt”, zegt schepen van cultuur Nele Kelchtermans (RoodGroen+).

Steven Reekmans, meester-stoker van het Jenevermuseum, ontwikkelde voor de gelegenheid een bijzondere verjaardagsjenever. “Het gaat om een 100% zuivere Hasseltse moutwijnjenever met een uitgesproken volle graan- en moutsmaak en een subtiele afwerking met een fractie jeneverbes. Er zijn slechts 200 exemplaren beschikbaar van dit uniek product dat de naam ‘Adam S.’ meekreeg, een eerbetoon aan de stoker die medio 19de eeuw actief was op de plek van het museum en de gebouwen hun uitzicht van vandaag gaf. Deze exclusieve jeneverbeleving is vanaf nu ook te koop in het proeflokaal van het Jenevermuseum.

Volledig scherm Viering 40 jaar jenevermuseum Studenten communicatie van de hogeschool PXL © Mine Dalemans

Studenten PXL

Dat de verjaardag zo’n succes werd, was ook te danken aan de laatstejaarsstudenten van de PXL-opleiding Communicatie. Zij konden via het evenement tonen dat ze de theoretische kennis rond degelijke organisaties ook in praktijk wisten om te zetten. “Dit sterkt mij in mijn zoektocht naar een aantrekkelijke job op de arbeidsmarkt volgend jaar”, aldus Ulrike Simons, een van de studenten. “Voor het Jenevermuseum is dit een echte win-win. De studenten steken veel op van onze kennis en expertise en zij helpen ons met de logistieke organisatie en komen daarbij vaak met innovatieve oplossingen”, voegt Davy Jacobs, directeur van het Jenevermuseum, nog toe.

Volledig scherm Viering 40 jaar jenevermuseum Jee Kast © Mine Dalemans

Volledig scherm Viering 40 jaar jenevermuseum © Mine Dalemans

Volledig scherm Viering 40 jaar jenevermuseum © Mine Dalemans

Volledig scherm Viering 40 jaar jenevermuseum Studenten communicatie van de hogeschool PXL © Mine Dalemans

Volledig scherm Viering 40 jaar jenevermuseum © Mine Dalemans

Volledig scherm Viering 40 jaar jenevermuseum © Mine Dalemans

Volledig scherm Viering 40 jaar jenevermuseum © Mine Dalemans

Volledig scherm Viering 40 jaar jenevermuseum. Winnaar Golden ticket © Mine Dalemans

Volledig scherm Viering 40 jaar jenevermuseum. Directeur Davy Jacobs © Mine Dalemans

Volledig scherm Viering 40 jaar jenevermuseum © Mine Dalemans

