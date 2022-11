IN BEELD. Hasselaren juichen Rode Duivels toe op groot scherm op Winterland

Voetbalfans kunnen de match in de Spiegeltent, de Almhütte en in het Grand Café volgen. In die laatste is er bij de start van de match tegen Canada al heel wat ambiance. Een glühwein, warme chocolademelk of een klassiek pintje en het toejuichen kan beginnen. Alle tafeltjes in het Grand Café waren volzet, en hoewel er achteraan nog wat ademruimte was, stond de hut vooraan goed vol. Het is een niet-alledaags zicht, rood-gele truitjes tussen de kerstversiering. Maar de supporters maakten er een feest van.