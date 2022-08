IN BEELD. Funky spiegels, vintage kermisattracties en...penissen werpen: vernieuwde Côté Bizar op Pukkelpop is meteen schot in de roos

Genk Stad Genk maakt zich klaar om ‘Vollebak te Vennestra­ten’

Het einde van de zomervakantie is in zicht en hoewel dat ook het einde van de vakantie betekent, denkt stad Genk vooral aan ‘Vollebak Vennestraat’ om nog even in zuiderse sferen te blijven. Vier zaterdagen geniet je in de Vennestraat van het langste terras in de streek met muziek en kinderanimatie.

17 augustus