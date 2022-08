IN BEELD. Eerste ‘HEAR HEAR!’ is ondanks hittegolf meteen schot in de roos

Hasselt Hasselt stoomt zich klaar voor 47ste Virga Jessefees­ten: dit is het nieuwe logo en thema

Nu de 47ste editie van de Hasseltse Virga Jessefeesten in aantocht is, maakt het Virga Jessecomité maar al te graag het thema bekend. “De afgelopen jaren werden we geconfronteerd met het belang van verbondenheid met vrienden en familie. Het is dan ook dat ‘(h)echt zijn’ waar we volop tijdens de volgende feesten willen inzetten.”

12 augustus