IN BEELD. Duizenden kinderen heten Sinterklaas welkom in Hasselt

Vlotte kwalifica­tie voor Alex Stein en Limburg United tegen Bergen: "We controleer­den en speelden een sterke tweede helft"

In de heenwedstrijd van de achtste finales van de Beker van België werd het vrijdagavond 87-87 in Bergen. Zondagnamiddag moest in de Alverberg de klus worden geklaard. Limburg United kreeg het niet onder de markt in het eerste quarter en had even een dipje naar het einde van de eerste helft. Toch bleef er een kloof op het bord flikkeren en na een uitstekende tweede helft werd het een ruime 80-59-overwinning.

30 oktober