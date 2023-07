IN BEELD. 250 skaters en fietsers crossen door de straten van de eerste Roller Bike Parade in Hasselt

Man (40) slaat tilt als hij ontdekt dat echtgenote relatie heeft met een collega: “Mevrouw vreesde voor haar leven”

Een 40-jarige man uit Hechtel-Eksel moest zich voor de strafrechter verantwoorden omdat hij in januari bijzonder agressief uithaalde naar zijn echtgenote, waar hij toen 22 jaar mee gehuwd was. Zijn stoppen sloegen door nadat de moeder van zijn drie kinderen hem opbiechtte dat ze een relatie had met een collega. “Ik heb misschien overdreven gereageerd,” gaf beklaagde zelf toe.