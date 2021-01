“Ik zag mijn dochter overal potentieel verkracht worden”: oud-speurder Nelly Creten (68) over decennia zedenzaken, en een knop die moeilijk uit te zetten was

Hasselt Wendy (51) mag na tien maanden revalide­ren van corona eindelijk naar huis: “Helemaal alleen mijn hand opnieuw omhoog krijgen, dat voelde ongelofe­lijk”

29 januari Tien maanden lang heeft Wendy Verhees (51) voor haar lichaam gevochten in het revalidatiecentrum Sint-Ursula, onderdeel van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. Wat bij Wendy in maart 2020 op een onschuldig griepje leek, kreeg haast een fatale afloop. Als een sluipmoordenaar haalde het coronavirus de advocate onderuit. Ruim een maand lag ze in coma, om daarna in een beweegloos lichaam te ontwaken. “Intussen mag ik eindelijk weer naar huis, mét een goed gevoel. Want het enige wat ik niet wilde, was binnen een jaar terugkijken en bedenken dat ik beter mijn best had kunnen doen om te revalideren.”