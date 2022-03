Ideeën voor de nieuwe skateparken in Hasselt? Vul de online bevraging in

American Football Yarne Bemelmans en Limburg Shotguns zijn klaar voor de start van de BNL Football met de komst van Arnhem Falcons: “Onze sport krijgt nog te weinig aandacht in België”

In onze provincie hebben we in het American Football een topteam met Limburg Shotguns, dat vorig seizoen landskampioen werd in D1. Zaterdag start een experimenteel seizoen met de start van de BNL Football. Limburg Shotguns heeft veel jonge talenten in het team en Yarne Bemelmans uit Hasselt is der e rots in de branding.

3 maart