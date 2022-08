Huis van het Kind verhuist binnenkort naar voormalige rijkswachtkazerne

Autosport Publieke belangstel­ling is groot voor 24 Hours of Zolder

Op 13 en 14 augustus staat de 24 Hours of Zolder uiteraard in de agenda van iedere Belgische autosportliefhebber. De race in Limburg is meer dan ooit verankerd in de Belgische autosport, met Belgische teams, Belgische rijders en Belgische partners. Getuige, de voorzieningen voor de VIP’s zijn al volledig uitverkocht. De 24 Hours of Zolder ontpopt zich bovendien als wedstrijd waarin ook de vrouwen erg aan hun trekken komen, met voorlopig niet minder dan vijftien racende dames verdeeld over diverse klassen. De start van de raceweek was de parade op woensdag van het Circuit naar het centrum van Zolder, waar al erg veel volk op afkwam.

11 augustus