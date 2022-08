Huis van het Kind neemt intrek in voormalige Rijkswachtkazerne: “Makkelijker bereikbaar voor iedereen”

De nieuwe locatie is eventjes wennen, maar moet op termijn een stap vooruit zijn. “Het is ook een logische stap want deze nieuwe locatie aan de kleine ring is in principe gemakkelijker bereikbaar voor iedereen”, zegt de schepen. “Het Huis van het Kind is de informatie- en ontmoetingsplaats bij uitstek voor iedereen die betrokken is bij de opvoeding van kinderen en jongeren. Je vindt er de nodige informatie aan de hand van workshops, activiteiten, boeken of gewoon de uitleg van de medewerkers.”