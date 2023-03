Huis Erika Thijs creëert warme plek voor kankerpatiënten op nieuwe locatie

Samen met 135 genodigden bracht Hasselt burgemeester Steven Vandeput (N-VA) donderdagavond een bezoek aan het Huis Erika Thijs in hun nieuwe locatie, het Villerspark. Het open huis dat ondersteuning biedt bij kankerverwerking werd opgericht dor de Hasseltse voormalige politica Erika Thijs, die op 51-jarige leeftijd overleed aan galwegkanker. Het is intussen de derde locatie van het Huis, waar nu nog meer plaats is.

“In november hebben we onze intrek genomen in het Hasseltse Villerspark, waar Huis Erika Thijs nu beschikt over een nieuwe ruimte van 265 vierkante meter”, zegt Sandra Duque van het Huis Erika Thijs. “Met ons open huis bieden wij ondersteuning aan mensen die rechtstreeks worden getroffen door kanker of er mee worden geconfronteerd. Wij bieden psychosociale ondersteuning op maat voor onze gasten. We creëren voor hen een vangnet en helpen hen bij de re-integratie in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Kanker treft je op elk levensgebied, maar gelukkig leven we in een maatschappij waar we ons kunnen laten omringen door de beste specialisten.”

“Helaas rust er op de schouders van die zorgverstrekkers een enorme werkdruk die weinig tot geen ruimte toelaat voor een emotionele behandeling, die eveneens van onschatbare waarde is bij het herstel en de verwerking. Op het moment dat de deur van de oncologie dichtgaat, wanneer je terug kan starten met een nieuwe toekomst of wanneer er in het slechtste geval een immense leegte valt voor een omgeving die iemand verloren heeft, kunnen ze bij ons terecht in ons open huis”, klinkt het.

Minerale make-up

Een van de partners van Huis Erika Thijs is make-upmerk Cent Pur Cent. Ook zij waren op de officiële openingsavond in het Villerspark aanwezig. “Vrouwen die een kankerbehandeling ondergaan, worden door de chemo geconfronteerd met een droge, veranderende huid, wat vaak ook gepaard gaat met het verlies van wimpers en wenkbrauwen. In Huis Erika Thijs staat dus een stand waar vrouwen onze minerale make-up kunnen uittesten en aanbrengen. We merken dat het bij heel wat vrouwen voor een extra boost zorgt in hun zelfvertrouwen. Naast het make-upadvies van de vrijwilligers, organiseren we in Huis Erika Thijs ook regelmatig workshops. De vele positieve, dankbare reacties die we krijgen doen deugd en werken stimulerend”, zegt Cynthia Reekmans die voor Cent Pur Cent aanwezig was.

Het open Huis Erika Thijs is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10u tot 17u geopend. Meer info vind je op www.huiserikathijs.be.

