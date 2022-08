Hotelschool Hasselt zoekt naar taalleerkrachten: “Vooral Duits en Frans krijgen we moeilijk ingevuld”

Tongeren Nieuwe fase voor werken in Tongeren, terug verkeer in beide richtingen op Bilzer­steen­weg

De werken op de Bilzersteenweg (N730) en de Baversstraat (N758) in Tongeren gaan de komende weken een nieuwe fase in. Vanaf vrijdagavond 19 augustus kan het verkeer op de Bilzersteenweg opnieuw in beide richtingen rijden. Vanaf maandag 22 augustus is de Molenweg 8 dagen afgesloten van de Baversstraat (N758). Aansluitend starten de riolerings- en wegenwerken op de Baversstraat. Die duren tot voorjaar 2023.

18 augustus