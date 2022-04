Hoornconcert blaast Hasselts cultuurfestival Tournée Locale op gang

Schepen van Cultuur Nele Kelchtermans (RoodGroen+) woonde de feestelijke opening bij. “Door met socioculturele organisaties en verenigingen de Hasseltse wijken in te trekken, ontstaat er cultuur door, over én voor de Hasselaar. Het geeft de kans om dingen te tonen of verhalen te vertellen die anders onzichtbaar blijven. Corona was twee jaar lang spelbreker, maar voegde ook iets extra toe aan deze editie. Je voelt aan het nog rijker gevulde programma, de verrassende talenten en alles errond dat mensen zin hebben om elkaar weer te ontmoeten. Ik ben heel benieuwd om me te laten onderdompelen in het leven in de de Kempische Wijk, Katarina en Hollandsveld”, aldus Kelchtermans.