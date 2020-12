Honderd Hasselaren mogen weer naar huis na gasexplosie: “Mama sprong weg als een tijger”

Na de mislukte bevrij­dings­po­ging met helikopter: gevangenis­bruid verschijnt in februari voor assisen voor moord op ex

16 december Kristel Appelt (27) en Bjorn De Candt (30) staan op 1 februari terecht in het Leuvense assisenhof voor de moord op de 30-jarige Andy Vandereyt twee jaar geleden in Aarschot. Appelt had met beiden ooit een relatie. Eind 2019 trouwde ze uiteindelijk in de gevangenis met haar nieuwe liefde Mike Gielen. De jonge twintiger die haar met een helikopter uit de gevangenis probeerde te ontsnappen.