Hogeschool PXL voorziet €350.000 extra tussenkomst voor openbaar vervoer voor haar studenten

“Om onze studenten te motiveren en belonen om meer gebruik te maken van het openbaar vervoer voorzien we dit jaar een extra tussenkomst van €350.000 vanuit onze hogeschool”, legt algemeen directeur Ben Lambrechts uit. “Deze startsom investeren we graag extra in verplaatsingen naar onze campussen en voor de gezinnen die in deze tijden nood hebben aan een extra financiële tussenkomst. We evalueren het succes hiervan op het einde van dit academiejaar en zijn ook bereid om als organisatie nog extra middelen te voorzien indien nodig bij de start van het volgende academiejaar.”