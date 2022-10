Hogeschool PXL staat stil bij veilig en duurzaam verkeer

Hasselt Limburgse fitnesspio­nier organi­seert tegenwoor­dig fietsvakan­ties op de Teide: “Limburgse burgemees­ter en oud-win­naar van Ronde van Vlaanderen komen naar hier”

Yves de Bellefroid (63) is een sportieve duizendpoot. Oudere lezers kennen hem misschien vooral van zijn periode als doelman bij Sporting Hasselt en op latere leeftijd was hij ook actief in de fitness- en golfwereld. Vandaag is hij in de eerste plaats verknocht geraakt aan de fiets. Op het Canarische eiland Tenerife organiseert hij nu al voor de 9e keer de Teide Challenge. “We hebben ook plannen om hier een eigen fietsvakantiezaak te openen”, vertelt hij fier.

