Hogeschool PXL pakt uit met meer dan 60 initiatieven en lezingen tijdens Week van de Onderneming

Hasselt Een keer iets anders dan Hasseltse jenever? Koppel Pieter (35) en Ysatis (31) openen exclusieve belevings­win­kel met cognac in Godsheide: “Zelfs heerlijke druppels uit 1903"

Wie denkt dat er in Hasselt enkel jenever te proeven valt, heeft het mis. Zo opent het Hasseltse koppel Pieter Knapen (35) en Ysatis Thijs (31) een gloednieuwe belevingswinkel in Godsheide, volledig in het teken van cognac. “We willen niet dat cognac dat ene drankje blijft dat je in een oubollig glas na het eten drinkt. Cognac is verfijnd en draagt keer op keer een verhaal met zich mee. Dát willen we overbrengen.”

4 maart