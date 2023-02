Hogeschool PXL en SyntraPXL pakken uit met ‘HR-Factory’

“De HR-factory zorgt voor een geschakelde keten van HR-opleidingsmogelijkheden, gaande van hands-on trainingen bij SyntraPXL, de PXL-bacheloropleidingen én opleidingen voor professionals bij PXL-NeXT”, verduidelijkt Ben Lambrechts, algemeen directeur van Hogeschool PXL. “Het bijzondere hierbij is de multidisciplinaire benadering vanuit verschillende domeinen zoals personeelswerk, organisatiepsychologie, maar ook de bedrijfswereld. Verder vormt de HR-Factory samen met een groot aantal bedrijven een sterke community, die op regelmatige tijdstippen onder andere werksessies en panelgesprekken verzorgt.”

“Willen we de krapte op de arbeidsmarkt aanpakken, dan is het belangrijk om mensen aan de slag te krijgen én ze duurzaam aan de slag te houden”, benadrukt Vlaams minister van Werk Jo Brouns (CD&V). “Om dit te realiseren, zal de rol en de vraag naar HR-professionals alleen maar aan belang winnen. De HR-Factory is dan ook een voorbeeld van hoe noden op de arbeidsmarkt afgestemd worden. Daarbovenop biedt het een antwoord op één van de grootste uitdagingen op onze arbeidsmarkt”, aldus Brouns.