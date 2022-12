Hoe overleef je armoede? Avansa Limburg laat Limburgse muzikanten het ontdekken in nieuwe escaperoom tijdens ‘De Warmste Week’

HasseltEen hele week lang staat Hasselt in het teken van De Warmste Week en ook Avansa Limburg draagt haar steentje bij met een gloednieuwe escaperoom in de Cellebroedersstraat. Die daagde de bekende Limburgse artiesten Guy Swinnen, Marco Z, Kristof Claes (DJ Goldfox) en Stien Carlier van WESTHINDER woensdagnamiddag uit om puzzels op te lossen en stil te staan bij leven in armoede.

De escaperoom van Avansa Limburg kwam tot stand met hulp van de stad, Trefpunt Armoede, escaperoom LOCK US en dankzij een nauwe samenwerking met een stuurgroep die ervaring met armoede heeft. “Samen met hen bepaalden we welke emoties en gevoelens we in de escaperoom willen steken en welke gevoelens absoluut niet”, verduidelijkt Greet Poelmans, directeur van Avansa Limburg. “Dit alles is dan door LOCK US vertaald in een professionele escaperoom die Hasseltse sport- en jeugdverenigingen én vandaag ook bekende Limburgers kunnen uitproberen.”

Volledig scherm Onder andere Marco Z trad ook op bij Avansa Limburg in ruil voor vrije giften ten voordele van De Warmste Week. © Avansa Limburg

“Ingrijpend”

Zo gingen de bekende Limburgse muzikanten woensdagnamiddag de uitdaging aan, gevolgd door een nabespreking over het thema en door optredens van Marco, Guy Swinnen en Jasper Erkens. “Een zeer aangrijpende ervaring”, vertellen ze. “In de escaperoom kwamen we heel wat problematiekn tegen waar we niet meteen bij stilstaan, maar die wel meespelen voor mensen in armoede. Die dingen stapelen op en werken allemaal op elkaar in. Om dat beter te begrijpen, is het goed om dit eens zelf te ervaren.”

“Verder stellen we de escaperoom deze week ook open voor het grote publiek. Daarvoor zijn er donderdag en vrijdag nog enkele vrije plaatsen in te boeken via de website avansa-limburg.be/projecten/de-warmste-week. We vragen deze week ook geen inkom, maar wel een vrije gift die integraal naar De Warmste Week gaat. De optredens zijn gratis en ook dan kunnen mensen een vrije gift doen voor het goede doel. Daarnaast verkopen we hier ook drank en soep, waarvan de opbrengst integraal naar de rekening van De Warmste Week gaat”, aldus Avansa Limburg.

Hoeveel Avansa Limburg precies heeft opgehaald, wordt vrijdag bekend.

Volledig scherm Guy Swinnen. © Avansa Limburg

Volledig scherm Ook singer-songwriter Jasper Erkens speelde live bij Avansa Limburg. © Avansa Limburg