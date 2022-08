‘History in the making’, Sporting Hasselt en Kipsta Belgium sluiten langetermijnovereenkomst

Hasselt Theater op de Markt ondanks hitte groot succes

Het vijfdaagse stadsfestival Theater op de Markt in Hasselt bracht een massa volk op de been. Maar liefst 52 gezelschappen uit binnen- en buitenland presenteerden het neusje van de zalm op gebied van circus en locatietheater op meer dan 20 locaties in de binnenstad. “Met 100.000 toeschouwers en tal van uitverkochte voorstellingen kunnen we alleen maar tevreden zijn over deze prachtige editie,” aldus gedeputeerde Igor Philtjens.

