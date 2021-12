“Hij stormde binnen en gleed uit. Daarna vroeg hij om de kassa”: apotheker getuigt na reeks van vier overvallen

Voetbal tweede nationale B Matthiece Nelissen (Sporting Hasselt): “Een speciale avond voor mij”

In het burenduel tussen Sporting Hasselt en SK Tongeren waren de belangen groot. Beide teams hadden nood aan een overwinning. Bij de Eburonen moest Jef Byloos inspringen, nadat Marco Pauls zelf ontslag had genomen. SK Tongeren zit in de hoek waar de klappen vallen. Dame Fortuna koos voor het andere kamp. Sporting, met een uitblinkersrol voor Matthiece Nelissen (24), hield met een 2-0-overwinning, de gouden punten in Hasselt.

28 november