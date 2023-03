“Hij beloofde haar een mooi leven... als prostituee”: Limburgse loverboy (24) sluit meisje (17) dagenlang op

Huishoud­hul­pen trekken met emmer en borstel naar arbeids­recht­bank: “Ik loop al twee jaar lang elke maand 102 euro mis”

Uitgedost met borstels, slogans en een hele hoop moed trokken donderdagmiddag zo’n dertig huishoudhulpen naar de arbeidsrechtbank van Hasselt om een verzoekschrift in te dienen. Vergezeld door hun advocaten en vakbondsafgevaardigden eisten ze een correct loon en vroegen ze om meer aandacht voor de onregelmatigheden in de sector: “Dit kan ook elektronisch, maar dan gaat het geruisloos voorbij en dat wilden we niet.”