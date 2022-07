Het Stadsmus vertelt negen straffe verhalen: “J-Lo en Mick Jagger mogen Hasselt wel eens bedanken”

HasseltHoe goed ken je de geschiedenis van de stad waarin je dagelijks vertoeft? Met de lancering van de campagne ‘Voer voor vinstermikken’ wil Het Stadsmus de liefde voor de Hasseltse geschiedenis aanwakkeren. Via een communicatiecampagne met intrigerende weetjes zal Het Stadsmus je meevoeren tot in het Hasselt van de vorige eeuwen. Met behulp van negen straffe verhalen leer je dus waarom J-Lo en Mick Jagger Hasselt wel eens mogen bedanken.

In 1954 had elektro-ontwikkelaar Philips zijn oog laten vallen op de oude keramiekfabriek in de Banneuxwijk in Hasselt om zijn snelle groei mogelijk te maken. Niet veel later zou het bedrijf zijn intrek nemen in de nieuwe productiehallen en kantoren aan de Kempische Steenweg. Nog later bracht Philips de Pocketrecorder EL 3300 uit: de allereerste cassetterecorder en de daarbij horende compactcassette. Door het succes leidde dit in 1983 tot de lancering van de allereerste cd-speler. En ook die sloeg in als een bom. De cd zorgde voor zo’n grote revolutie in de muziekwereld dat zelfs toenmalig koning Boudewijn een bezoekje aan de Hasseltse Philips-site bracht. Alle grote popsterren, inclusief J-Lo en Mick Jagger, mogen Hasselt dus danken op hun blote knieën.

Speculaas of speculoos

Ook onder de acht andere verhalen zitten een paar instant klassiekers. We willen in dit artikel uiteraard niet alles verklappen, maar wist je bijvoorbeeld dat een verder onbekende Hasselaar Frans Rombouts in 1679 de burgemeesterssjerp van het machtige New York om zijn middel mocht knopen? Of wist je dat de dichter Van Veldeke er in Hasselt helemaal anders uitziet dan in Maastricht? Verder kom je te weten waarom de grootste Hasselaar maar om de zeven jaar een luchtje schept. Ook de eeuwige discussie tussen speculaas en speculoos wordt opgelost.

Dankzij de campagne krijg je een unieke inkijk in de historie van de provinciehoofdstad. “Het ideale voer dus voor échte Hasselaren, of om het met hun bijnaam te zeggen ‘voor vinstermikken’. Door het bewuste gebruik van storytelling willen we de liefde voor Hasselt aanwakkeren. Wie het verleden niet eert, verliest de toekomst. Wie zijn wortels vernietigt kan niet groeien”, aldus schepen van cultuur Nele Kelchtermans (RoodGroen+).

Met de uitgekozen weetjes kan je uitpakken bij vrienden aan de toog of bij bezoekers van Hasselt. “We kozen bewust voor storytelling omdat een goed verhaal meer blijft hangen en tot de verbeelding spreekt. Een ideale strategie om de Hasselaar te verbinden met zijn verleden”, zegt Ann Delbeke, directeur van Het Stadsmus.

Campagne

Affiches, advertenties gedrukt en online, sociale media, stoepborden aan de standbeelden,… de Hasselaar zal deze zomer niet naast deze campagne kunnen kijken. Ze zuigt je naar de website waar Hasselaren alle verhalen kunnen ontdekken en zich voor de nieuwsbrief kunnen inschrijven om alle verhalen en meer erfgoednieuws in hun inbox te ontvangen.

De timing is niet toevallig. De zomerperiode is het ideale moment om de musea in je eigen stad te bezoeken. “Vaak ga je op vakantie een museum bezoeken. Met deze campagne willen we de Hasselaar ertoe aanzetten om ook de musea in eigen stad te bezoeken”, aldus Kelchtermans. Het Stadsmus krijgt volgende beleidsperiode een nieuwe invulling. Via deze campagne wil Het Stadsmus nagaan welke verhalen populair zijn en experimenteren met de techniek van storytelling.



Meer info via https://www.visithasselt.be/nl/het-stadsmus.